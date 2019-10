Raccolta dei rifiuti "rivoluzionata", arrivano le spazzatrici meccanizzate

Servizio di igiene ambientale, entra in funzione la nuova "mini spazzatrice". Nell'ottica dell'ottimizzazione del nuovo servizio, si inizia infatti a puntare con maggior decisione sulla meccanizzazione. In particolare il mezzo è entrato in funzione in via Atenea, piazza Sinatra, via Garibaldi e a proseguire per altri cinque chilometri di strade urbane limitrofe.

Nella giornata di domani, martedì, una delle quattro spazzatrici di grandi dimensioni ripulirà la via Empedocle, piazza Ravanusella ove è stato apposto apposito divieto di sosta e successivamente a proseguire, altri sette chilometri di strade urbane. Ma non è tutto: nel corso della settimana entreranno in operatività piena altre tre grandi spazzatrici che opereranno nelle zone di Fontanelle, Monserrato e Villaggio Mosè, coprendo un percorso quotidiano di oltre 25 chilometri di spazzamento. "Entro la fine del mese di ottobre sarà pubblicato il calendario degli interventi di spazzamento meccanizzato e degli interventi di lavaggio delle strade - comunicano dal Comune -. In tempi brevi verrà riorganizzata la distribuzione degli operatori addetti allo spazzamento manuale cercando di ottimizzare l'esiguo numero di addetti previsti dal capitolato d'appalto al fine di potere raggiungere tutte le strade cittadine".