Pugno duro contro i netturbini "indisciplinati", pronte sanzioni da parte del Comune

Rifiuti troppo sporchi, non selezionati a monte in fase di raccolta da parte degli operatori ecologici. O spazzatura che si perde per strada, che vola dai mezzi insozzando le vie ma, anche, mettendo a rischio i cittadini di pesanti multe, per le quali sono totalmente incolpevoli.

Una serie di "disattenzioni" che per Legambiente erano vere e proprie prove di un "complotto" e che adesso non saranno più tollerate. Lo ha annunciato durante il question time di stamattina l'assessore Nello Hamel rispondendo ad una domanda della consigliera comunale Marcella Carlisi.

"Abbiamo dato indicazioni precise alle ditte per come la raccola deve essere effettuata - ha spiegato - . A giorni diffonderemo un numero di telefono con cui i cittadini potranno segnalare, via whatsapp, le situazioni critiche rispetto alla raccolta. Siamo rimasti d'accordo in maniera categorica con le aziende che, laddove si verificheranno disfunzioni che non siano incolpevoli da parte degli addetti al ritiro ci saranno provvedimenti sanzionatori. Mi dispiace molto perché nel mio cuore c'è la difesa dei lavoratori, ma se questo è un comportamento reiterato bisogna adottare misure repressive per eliminarlo. Abbiamo richiamato inoltre le ditte - continua - ad utilizzare i teli per i mezzi di raccolta, soprattutto quando si raccolgono carta e plastica e ribadito che chi svuota i mastelli deve curare la pulizia dell'area. Significa - conclude - che se si rompe un sacchetto o vi sono dei rifiuti a terra devono essere raccolti".