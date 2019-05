Piazzale del Caos in stato di abbandono, la denuncia dei cittadini

Rifiuti, erbacce e abbandono. In un'area che è però la "porta d'ingresso" di un sito culturale che per quanto minore è visitato da turisti ed è oggetto di interesse. Siamo in piazzale Caos, l'area che "introduce" all'arrivo alla Casa museo di Luigi Pirandello. Qui a regnare è il degrado, come ci racconta una cittadina. "Spesso vado ha camminare a Pirandello perché mi piace vedere il mare da lì - dice - ma quello che c'e al di là della ringhiera è uno schifo assoluto: bisogna denunciare".

La situazione della zona, a guardare le foto, in effetti non è esattamente delle migliori, anche perché alle questioni più "spicciole", come la presenza appunto di rifiuti ed erbacce si aggiungono i problemi alla sede stradale, che è in cattivissime condizioni.