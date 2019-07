Piazzale La Malfa invaso dai rifiuti, Firetto: "Situazione inaccettabile"

E' finita la fiera di San Calogero, ma non le polemiche connesse. Se in questi giorni a tenere alto il livello dello scontro erano stati gli stessi ambulanti, i quali chiedevano maggior decoro e servizi efficienti (con l'amministrazione comunale che ha respinto in toto le accuse stesse), adesso è il sindaco Lillo Firetto a riaccendere la miccia, diffondendo un video delle condizioni in cui versava stamattina il piazzale La Malfa lanciando un'accusa chiarissima. "Ecco cosa hanno lasciato i titolari di bancarelle per la fiera di San Calogero. Inaccettabile!". Quali provvedimenti sta prendendo l'amministrazione nei confronti di chi occupava gli stalli è da capire, visto che il problema si ripete quasi identico al mercato del venerdì e il Comune non riesce a riportare l'ordine perché di fatto non è chiaro chi si installi dove.

In questo contesto si aggiunge la presa di posizione del movimento Mani Libere, che "condividendo la battaglia del sindaco contro lo stato di assoluto degrado lasciato dai commercianti ivi allocati, avendo nei giorni scorsi accertato di presenza lo stato in cui sono stati costretti ad operare gli operatori del mercato" chiede "all'amministrazione attiva di volere rendere pubblico prima di ogni cosa il Piano di allocazione della fiera con gli stalli assegnati agli esercenti, segnalando per ogni stallo il nome ed il cognome del commerciante autorizzato, i servizi messi a disposizione dall'amministrazione, stabiliti dalle leggi sul commercio per gli ambulanti a posto fisso per le fiere, poi ancora gli introiti ricavati dalla Tosap dalla Fiera di questo anno e quelli che vanno dagli anni 2015 ad oggi specificatamente per le fiere di San Calogero e del Mandorlo in fiore, ed ancora, il piano di evacuazione con annesse vie di fuga dall'area adibita a fiera".