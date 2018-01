Discarica a cielo aperto in zona Kaos: pneumatici, eternit e materiali di risulta

Non si fermano i controlli dei vigili urbani. Questa mattina in via Gentile, nella zona del Kaos, la polizia municipale ha trovato una vera discarica a cielo aperto: rifiuti speciali, pneumatici, eternit e materiali di risulta.

I vigili hanno richiesto, con urgenza, l’intervento dell’ufficio Sanità del Comune. Il comandante Gaetano Di Giovanni ha chiesto una bonifica urgente della zona.

Inoltre, c'erano a pochi passi dalla discarica, montagne di sacchetti di rifiuti che sono stati rimossi dai netturbini intervenuti questa mattina.