Strade invase dai rifiuti, Brandara ai sindaci: "Facciamo fronte comune"

Strade provinciali invase dai rifiuti, il sindaco di Naro chiede "aiuto" ai primi cittadini dei comuni vicini. Partendo dal "riscatto" al momento vissuto dalla "Fulgentissima" soprattutto in tema di visite turistiche, infatti, Mariagrazia Brandara non ha potuto che mettere in evidenza il fenomeno dei "cumuli di rifiuti che costeggiano i bordi delle strade", i quali rappresentano "un biglietto da visita orrendo non solo per Naro".

Per questo è partito un appello a sindaci e alla commissione prefettizia di Camastr, cioè i comuni di Palma di Montechiaro, Licata, Favara, Agrigento, Ravanusa, Delia, Canicattì.

"Da primo cittadino di Naro - dice - vi invito a sederci attorno a un tavolo e a discutere trovando una soluzione a questa indecenza che ci fa perdere dal punto di vista turistico, economico e lavorativo. Naro può essere il punto di partenza per lavorare tutti insieme e per creare una squadra interforze affinché si metta la parola fine a questo scempio".