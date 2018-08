Ronde sistematiche e telecamere, 100 multe ai "lanciatori seriali"

E' arrivato a 100 il numero delle multe elevate dalla polizia municipale di Porto Empedocle, impegnata, ormai da mesi e mesi, in una vera e propria lotta senza quartiere per contrastare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Negli ultimi dieci giorni, insieme agli operatori ecologici della Realmarina, sono stati individuati decine e decine di persone mentre abbandonavano la spazzatura ai bordi delle strade o lungo i marciapiedi e altre decine di persone sono state individuate e successivamente multate dopo essere risaliti alla loro identità attraverso lo “spacchettamento” dei rifiuti. Netturbini e vigili urbani, rovistando fra i rifiuti, sono riusciti ad individuare i trasgressori.

Molte di queste sanzioni, sono state elevate grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate in diverse aree della città e delle periferie urbane. “Non possiamo essere soddisfatti di tutte queste multe elevate – ha commentato il comandante della polizia municipale Calogero Putrone – perchè vuol dire che nonostante l'impegno delle imprese e della gran parte della popolazione, ci sono ancora intere sacche di cittadini, che non si curano dei danni che provocano all'ambiente e al decoro della città. A noi non piace elevare le multe e soprattutto non ci fa bene come corpo, distrarre tante unità da lavori importanti riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, ma dobbiamo farlo nella speranza ch esia di insegnamento. Adesso, speriamo e confidiamo nel finanziamento del 'Pon Sicurezza' per l'acquisto di ulteriori videocamere che ci possano essere di aiuto in questi servizi”.

Anche questa volta, i "lanciatori seriali" hanno preso di mira la zona dei Grandi Lavori, di Villaggio Bellavista, Piano Lanterna, nel centro storico, a Ciuccafa. Multe e sanzioni anche in via San Calogero Napolitano, via Costantino e Masseria. Anche durante questi ultimi servizi, gli uomini del comandante Putrone sono stati strategicamente appostati e via via che gli “incivili” lasciavano il loro carico di rifiuti, li hanno fermati, identificati, gli hanno contestato l'infrazione e poi multati. Dopo il verbale, hanno anche costretto queste persone a ricaricare le auto dei loro stessi rifiuti.

“Purtroppo – commenta l'amministratore delegato di Iseda Giancarlo Alongi – siamo costretti a continuare i nostri servizi di controllo e appostamento insieme alla Polizia Municipale empedoclina, perchè il malcostume di abbandonare i rifiuti ovunque e in qualsiasi momento, non è ancora stato debellato. Vigili ed operatori ecologici continueranno inoltre a cercare di individuare, attraverso il contenuto dei sacchetti, elementi che possano ricondurre all'identità del trasgressore e di conseguenza a multarlo. A Porto Empedocle, è stato accertato che ci sono zone più interessate di altre da questo triste fenomeno di inciviltà che per quanto minimo, riesce a sporcare la città fornendo un'immagine falsata di quella che è la partecipazione degli empedoclini alla raccolta differenziata”.