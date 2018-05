Rifiuti deturpano Lampedusa, Martello: "L'isola deve essere accogliente"

“Rispettiamo l’ambiente per un’isola più pulita e accogliente”. E’ con queste parole che il sindaco delle Pelagie, Totò Martello, ha lanciato – anche attraverso i social network – un vero e proprio appello. Lampedusa è invasa dai rifiuti ingombranti, ma non soltanto. Ad ogni angolo, e non soltanto di periferia, ci sono cumuli e cumuli di ingombrati e di sacchetti di indifferenziata. Fra non molto, ufficialmente, verrà dato il via alla stagione turistica. E Lampedusa non può certamente mostrare un volto che non è il suo.

“Il servizio di recupero degli ingombranti è gratuito – ha spiegato il sindaco Martello - . Basta una richiesta telefonica ed entro 24 ore avverrà il ritiro al domicilio comunicato”. Martello ha ricordato anche, a tutti gli “smemorati”, il calendario della raccolta differenziata. “Lunedì, si raccoglie l’indifferenziato; martedì, imballaggi in plastica; mercoledì, indifferenziato; giovedì, carta e cartoni; venerdì, il vetro; sabato, le lattine in alluminio e i metalli; domenica, indifferenziato. Il centro comunale di raccolta di contrada Imbriacola è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18 nel periodo invernale e dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 19 in quello estivo”. Le sanzioni previste, dall’ordinanza sindacale, a Lampedusa, vanno dalle 100 alle mille euro.