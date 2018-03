Gettano rifiuti per strada, i vigili sorprendono e multano 4 persone

La polizia municipale, coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, non si ferma un solo giorno. Il contrasto al conferimento abusivo di rifiuti è praticamente quotidiano e senza alcun orario visto che avviene di giorno come di notte. Ieri, sono stati pizzicati altri quattro incivili e tutti sono stati, appunto, sanzionati. Sono stati sorpresi – e fra questi anche qualche residente di Comuni limitrofi come Aragona – mentre abbandonavano l’immondizia in via Regione Siciliana e in via Offamilio e due in via Toniolo.