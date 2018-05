Rifiuti abbandonati, netturbino si punge con una siringa durante la raccolta

"Ieri mattina un signore, di cui abbiamo già il nome, ha lasciato un sacchetto con medicine e siringhe con l'ago attaccato all'altezza del n. 195 del viale della Vittoria. Nel tentativo di raccoglierlo un operatore ecologico si è punto ed è stato immediatamente portato in ospedale per accertamenti sanitari. Questo signore che è stato individuato attraverso alcuni documenti, con nome e cognome contenuti nel sacchetto ispezionato dai vigili, passerà guai seri e se l'operaio dovesse avere conseguenze da infezione i guai saranno ancora più seri". Lo ha reso noto l'assessore comunale all'Ambiente di Agrigento Nello Hamel.

"Ma come si fa ad essere così irresponsabili e non capire che con un piccolo sforzo qualsiasi materiale può essere smaltito senza inquinare, creare pericoli e sporcare la città che appartiene a tutti ed è la nostra casa" - ha aggiunto l'amministratore - . Di fatto, quanto verificatosi al viale Della Vittoria ha veramente dell'inquietante. Ma non è certamente stato il primo episodio.

Poco tempo fa, un fatto analogo si è verificato a Licata: un'altra realtà dove - e da tempo ormai - la gestione dei rifiuti è alquanto complicata. Anche allora, un operatore ecologico si punse con un ago di siringa e finì perfino all'ospedale "San Giovanni di Dio" per sottoporsi ad una serie di specifici esami: fra i quali quello dell'Hiv.