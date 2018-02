Immondizia abbandonata per strada, 4 multe e auto "civetta" in azione

In soli tre giorni di raccolta differenziata sono stati pizzicati – e ad ognuno è stata elevata una multa da 500 euro – quattro incivili. E’ accaduto nelle vie Papa Luciani, Sirio, Dante e Ragazzi del '99. Tutti sono stati beccati, l’ultimo in via Papa Luciani ieri mattina, con il sacchetto di indifferenziata in mano, mentre lo gettavano sul ciglio della strada.

E’ una guerra quella che la polizia municipale sta provando a combattere. Ma è ad armi impari. Ieri, ad esempio, i vigili urbani sono stati – su un’autovettura “civetta” munita di telecamera – appostati per circa 6 ore in via Acquaviva. Non hanno, però, pizzicato nessuno.

C'è una inversione di tendenza. Se fino a poche settimane fa, gli incivili privilegiavano determinate zone per gettare i rifiuti, adesso - consapevoli del fatto che ci sono capillari e meticolosi controlli - gettano sacchetti ovunque, lungo la strada, e a qualsiasi ora del giorno o della sera.

Immondezzai a cielo aperto sono stati, dunque, creati in via Plebis Rea, in via Papa Luciani, in via Oblati, in via Scifo, in via 25 Aprile, a Fondacazzo e in contrada Modaccamo. Un exploit di rifiuti abbandonati in ogni dove che non può essere riconducibile esclusivamente alla mancanza di mastelli. C’è certamente un problema di cultura e di riluttanza al nuovo servizio di raccolta differenziata, ma ci sono anche – e non è stato escluso nemmeno fra i ben informati di palazzo dei Giganti – agrigentini che non sarebbero mai stati censiti e che dunque non riceverebbero alcuna bolletta.