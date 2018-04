Rifiuti abbandonati in strada dal centro alla periferia, multe da 600 euro per 20 persone

Proseguono senza sosta i controlli della polizia municipale, coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni. Il contrasto al conferimento abusivo di rifiuti è praticamente quotidiano e senza alcun orario visto che avviene di giorno come di notte. Nei giorni scorsi, una ventina di "incivili", dal centro alla periferia, sono stati sanzionati per aver abbandonato rifiuti senza il rispetto delle regole. Sono state elevate multe da 600 euro a persona.

I controlli a tappeto si sono intensificati a causa delle discariche abusive ormai sparse per tutta la città, che si formano perché molti cittadini non hanno ancora preso confidenza col nuovo servizio di raccolta differenziata. Inoltre, ci sono anche agrigentini che non sarebbero mai stati censiti all'anagrafe tributaria e che, dunque, non riceverebbero alcuna bolletta.