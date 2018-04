Lanciatori seriali di rifiuti, scatteranno le denunce per danno all'immagine

La raccolta differenziata cresce. In città però, sia in centro che in periferia, regna - ed è sotto gli occhi di tutti - il degrado urbano. Degrado determinato dalle piccole e grandi discariche a cielo aperto. Immondezzai che stanno danneggiando l'immagine - specie in un momento in cui Agrigento è invasa dai turisti - della città.

Le multe da 600 euro, elevate dalla polizia municipale che utilizza oltre alle auto civetta anche delle telecamere nascoste, continuano a fioccare. Ma non sembra bastare. Ed è anche per questo motivo che l’amministrazione comunale ha chiesto all’ufficio legale di palazzo dei Giganti se è possibile o meno procedere anche con delle denunce penali per danno all’immagine. La prospettiva è dunque – se dall’ufficio legale arriverà l’ok – di denunciare alla Procura quanti verranno sorpresi a gettare, lanciatori seriali o meno, sacchetti di rifiuti per strada.

“Rimane da vincere – ha confermato il sindaco Lillo Firetto - la lotta ad una aliquota di incivili che abbandonano indiscriminatamente rifiuti indifferenziati. Ciò è di grave nocumento all’immagine della città in un tempo in cui stiamo accogliendo flussi turistici che non hanno precedenti per proporzioni”. Per vincere la “guerra” la soluzione – al momento soltanto ventilata da coloro che sono ben informati sui movimenti dell’amministrazione comunale – è quella dell’eventuale denuncia penale.

Se l'ufficio legale darà l'ok, la polizia municipale procederà. E lo farà in silenzio. Ossia senza annunciare prima che è stata trovata un'altra strada da percorrere per la repressione degli incivili.