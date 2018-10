Foto ai "furbetti del sacchetto" e targhe appuntate: 6 multe in pochi giorni

La “guerra” contro gli incivili non si combatte soltanto ad Agrigento e Porto Empedocle. Anche a Grotte, la polizia municipale continua – in silenzio – a multare quanti abbandonano per strada i sacchetti dei rifiuti. Nelle ultime ore, sono stati individuati – dopo un’attività di indagine - altri due sporcaccioni che sono andati ad aggiungersi a quelli sanzionati nei giorni passati: arrivando a complessive 6 sanzioni da 110 euro ciascuna. I vigili urbani, dai sacchetti abbandonati nei pressi del ponte La Pietra, lungo la strada provinciale per Aragona Caldare, area che era stata già bonificata, sono riusciti a risalire ai proprietari della spazzatura.

Le attività di controllo da parte della polizia municipale sono state rafforzate su tutto il territorio comunale e in particolare nelle periferie. Vengono eseguiti anche dei controlli a campione lungo le viuzze del centro storico. Ma risultano essere in aumento anche le segnalazioni che arrivano, al comando della polizia municipale, da parte dei cittadini che fotografano i “furbetti del sacchetto” o dagli operatori ecologici di turno che spesso prendono nota anche del numero di targa dei veicoli su cui viene trasportata la spazzatura. L’idea del Comune di Grotte – al momento solo una idea – è quella di utilizzare i proventi delle multe per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente.