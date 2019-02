Rifacimento dei prospetti, ben 37 i cantieri che sono stati aperti

Sono 37 le facciate di edifici del centro storico che, fino ad ora, sono state recuperate. "Cominciano ad essere ben visibili gli effetti del bando indetto dall’amministrazione comunale che prevede un contributo a favore di privati che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse con le loro proposte progettuali - ha dichiarato, soddisfatto, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto - . Un totale di fondi pari finora a 425 mila euro. E' una misura che già, nel suo primo anno di attivazione, ha dimostrato di essere stata colta dai cittadini e che, assieme al mutuo a tasso zero per la ristrutturazione degli edifici nel centro storico, permette di recuperare il proprio patrimonio immobiliare. Per la prima volta il Comune di Agrigento realizza questo obiettivo".

Gli agrigentini, dunque, - lo sostiene il sindaco e lo dimostrano i fatti - hanno grande sensibilità e amore per il cuore di Agrigento. "Tutto questo è anche il frutto di un impegno dell'amministrazione comunale in direzione del graduale e consistente recupero del centro storico - ha aggiunto Firetto - . A sostanziare e completare l'opera di recupero saranno gli interventi previsti da Agenda Urbana e dal programma Girgenti".