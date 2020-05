Riduzione dei tributi locali, Picarella: "Buona notizia operatori turistici"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Da parte di Francesco Picarella: "L'assemblea regionale siciliana ha approvato la norma in finanziaria che dispone l'esenzione o la riduzione dei tributi locali per tutto il comparto turistico, una buona notizia che mette nelle condizione i comuni di venire incontro alle esigenze degli operatori turistici, comparto gravemente danneggiato dall'attuale pandemia da coronavirus".



Lo dice Francesco Picarella, presidente di Confcommercio Sicilia che aggiunge: "Non solo sgravi compensativi sulle imposte, ma anche concessioni di suolo pubblico che consentano il rispetto delle distanze derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19. Pertanto, facciamo appello come Confcommercio ai sindaci affinché dispongano immediatamente l'esenzione dei tributi locali per albergatori, bar, ristoratori e tutte le attività turistiche".