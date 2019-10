Ricotta, mercatini e "sfincione", i crocieristi "pazzi" di Sant'Angelo Muxaro

Il via vai di navi a Porto Empedocle ha “regalato” all’Agrigentino centinaia di turisti. I crocieristi hanno scoperto luoghi speciali ed assaporato le tipicità del posto. Non solo in via Roma, a prendersi cura dei turisti è stata anche l’associazione Val di Kam, di Pierfilippo Spoto.

Ricotta, ma anche mercatini ed escursioni speciali, i passeggeri delle navi da crociera hanno potuto conoscere e guardare con i propri occhi le realtà vere di Sant’Angelo Muxaro. Una vera e propria occasione utile per fare un tuffo nella bellezza dell’Agrigentino.

I crocieristi sono rimasti particolarmente sorpresi ed hanno potuto conosce le tradizioni di un tempo. Sorrisi e buon cibo, per una giornata che di certo non dimenticheranno facilmente.