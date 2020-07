Mancata ricostruzione post sisma, Valenti a Conte: "Pagina vergognosa"

Ricostruzione post sismica di Santa Margherita di Belice, il sindaco Franco Valenti scrive al capo del governo Giuseppe Conte: "Il mio Comune è vittima di una colossale ingiustizia che dura ormai da 52 anni".

Il riferimento del primo cittadino è appunto ai lavori di ripristino post sisma di fatto mai avviati sebbene più volte oggetto di impegni formali da parte delle forze politiche. L'ultimo annuncio di un tavolo tecnico era arrivato a gennaio 2020 da parte del viceministro Cancelleri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Fino ad oggi - dice Valenti - tutto è rimasto merus flatus vocis. Non un solo euro è stato destinato per completare la ricostruzione e assicurare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del Comune. Ancora una volta mortificate le legittime aspettative dei miei concittadini. Il completamento della ricostruzione del mio comune ritengo non sia più rinviabile - conclude nella lettera - e sia doveroso in uno stato di diritto prevedere tra milioni di euro da spendere in autostrade, ponti, alta velocità, settore edilizio anche le somme necessarie per chiudere definitivamente questa triste e vergognosa pagina della storia d’Italia".