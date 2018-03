Agrigento ricorda l'ex capo della polizia Antonio Manganelli

Agrigento ricorda il prefetto ex capo della polizia Antonio Manganelli. Martedì 20 marzo, alle 17,30, al Circolo Empedocleo, si svolgerà un convegno in cui sarà presentato il libro di Paolo Cilona, “Antonio Manganelli-cinque anni dopo”.

Interverranno Calogero Firetto, sindaco di Agrigento e Gaetano Marongiu, delegato provinciale Anioc. Relatori: Maurizio Auriemma, auestore di Agrigento, Salvatore Cardinale, già presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, Paolo Cilona, presidente Cepasa, Adriana Manganelli, Filippo Dispenza, prefetto e direttore della direzione centrale Affari generali Polizia di Stato. Coordinatore: Salvatore Fucà, giornalista, scrittore, storico.

"Ancora adesso, a distanza di cinque anni dalla morte, Antonio Manganelli è 'il capo' - si legge in una nota - . Così lo chiamavano e ancora lo ricordano con affetto migliaia di poliziotti sparsi in tutta Italia. Era il capo per antonomasia. Poliziotto di rango, uomo leale, forte e generoso. Il suo modo di fare e di agire fu sempre molto apprezzato. La sua missione fu quella di innovare la polizia di Stato, di renderla più aderente ai bisogni del territorio e della gente. La sua vita fu caratterizzata da grande idealità. Era il poliziotto che correva in aiuto di chi ne avesse bisogno".