Differenziata, oltre il 30% di plastica, vetro e metallo torna in discarica

Su 415 tonnellate di plastica, metallo e vetro conferiti presso gli impianti per il riciclo 145, pagati come materiale da riciclare, sono poi finiti in discarica.

Il dato è contenuto nelle fatture dei mesi novembre e dicembre liquidata dal Comune nei confronti della società Ecoface, la quale per conto dell'ente cura la selezione e pulizia dei rifiuti plastici (che viene divisa dal metallo) e del vetro. Spazzatura che però in quota parte va finire di nuovo in discarica (con un costo aggiuntivo per il comune di ben 130 euro a tonnellata, che vanno aggiunti ai 120 di solo trattamento) perché tra quei rifiuti la società rileva una percentuale molto sensibile di scarti: materiali estranei che vanno eliminati per poter differenziare correttamente la materia prima.

Una percentuale che si aggira tra il 34 e il 35% (circa 29% in più della media che la Regione calcola per rifiuti di questo tipo) e che è ritenuta eccessiva anche dal Comune, con l'assessore Nello Hamel intenzionato nelle prossime settimane ad effettuare un sopralluogo per verificare il percorso di riciclo ed individuare eventuali problemi.