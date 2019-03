Riciclo carta e cartone, premiato uno dei progetti degli alunni del "Capuana"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si è concluso oggi il ciclo di iniziative legate alla seconda edizione del “Mese del riciclo di carta e cartone” . Premiato uno dei progetti realizzato dagli alunni dell'Istituto comprensivo Capuana. Si è concluso questa mattina ad Aragona, con la premiazione del progetto ritenuto migliore, il ciclo di iniziative che ha coinvolto gli studenti di Aragona e Comitini, nell'ambito della seconda edizione del Mese del riciclo di carta e cartone organizzata in collaborazione con le imprese Sea ed Icos, le aziende che gestiscono il servizio di raccolta differenziata nei due paesi. Le manifestazioni si sono concluse con la premiazione dei lavori realizzati con il “Laboratorio creativo: carta e cartone riciclato” che ha contribuito a fare chiarezza sui temi della raccolta differenziata e alle tematiche legate al ciclo dei rifiuti.

L’evento si è svolto con gli alunni della scuola primaria “Luigi Capuana che comprende il plesso Capuana, il Plesso Terranova, il Plesso Fontes Episcopi ed il Plesso Agnellaro di Aragona e il plesso Ciranni di Comitini.

Ad aggiudicarsi il premio, è stato il progetto intitolato “La donna va amata e non calpestata”, che consiste in una panchina di colore rosso realizzata con i pacchetti di sigarette usati e riciclati dagli studenti. Applausi e complimenti anche per tutti gli altri progetti realizzati dai bambini che si sono ispirati proprio ai temi del riciclo di carta e cartone. A tutti i bambini, la Sea ha regalato le magliette del “Mese del riciclo” organizzato a livello nazionale da Comieco. Alla giornata hanno partecipato anche l'assessore all'ecologia di Aragona Francesco Morreale e la dirigente scolastica della “Capuano”, Pina Butera.

La manifestazione si è svolta in due giornate distinte. Giorno 15 marzo, era stata tenuta una lezione sulla raccolta differenziata, illustrando l’intero ciclo di raccolta della carta.Saranno messe a confronto le tecniche di lavorazione della carta riciclata ed erano state evidenziate le problematiche ambientali scaturenti dalla realizzazione della carta non riciclata. Al termine della lezione sono stati mostrati i lavori e gli elaborati realizzati con la carta e il cartoncino riciclato. Era stato chiesto agli alunni partecipanti di creare, entro una settimana, mettendo in risalto la propria creatività, oggetti e/o disegni utilizzando carta e/o cartoncino riciclato. Oggi la conclusione del progetto con la premiazione dei lavori.