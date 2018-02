"Riciclava gasolio dalla Tunisia, trasportandolo con un gommone", condannato

Avrebbe fatto spola da Porto Palo fino in Tunisia, ed avrebbe trasportato in modo illecito del gasolio. Un egiziano stabilito a Menfi è stato condannato. L’uomo, secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, con un gommone con due potenti motori da 135 cavalli raggiungeva la Tunisia e trasportando fino a 325 litri di benzina, contenuti in 13 taniche i plastica da 25 litri. L’accusa di riciclaggio è scaturita perché sarebbero stati commessi operazioni finalizzate ad ostacolarne l’identificazione della provenienza. Il camion, utilizzato per trasportare il gommone, sarebbe stato privato delle relative targhe, rendendo così illeggibile il numero del telaio dello stesso. Il gommone, inoltre, risulta anche rubato. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza, l’egiziano si trova agli arresti domiciliari. L’uomo, Bakri Farag Abdelhafiz Abdelrahman è difeso dai legali Maurizio Gaudio e Francesco Di Giovanna.