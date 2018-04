Chiesti 45 mila euro di risarcimento, Comune assediato dai debiti fuori bilancio

Ha citato il Comune davanti al tribunale di Agrigento e chiede la condanna al risarcimento danni di 45.626,71 euro. Era il 27 aprile del 2013 quando l’agrigentina, percorrendo a piedi il marciapiede di via Imera, una volta giunta nei pressi di un panificio, mentre si accingeva ad attraversare la strada, cadeva a causa del dislivello presente sul manto stradale e riportava gravi danni fisici. Il sindaco Lillo Firetto ha autorizzato la costituzione in giudizio dell’ente ed ha conferito l’incarico di difesa e rappresentanza del Comune all’avvocato Agata Vecchio, funzionario specialista del primo settore di palazzo dei Giganti.

Questa citazione del Municipio in tribunale, per il risarcimento danni, è soltanto l’ultima in ordine di tempo. Sistematicamente a palazzo dei Giganti arrivano richieste di risarcimento e citazioni davanti al tribunale o il giudice di pace. Un trend che va di pari passo con tutte le sentenze trasformatesi in debiti fuori bilancio che il consiglio comunale della città dei Templi è chiamato a riconoscere. Perché la maggior parte dei debiti fuori bilancio derivano proprio da contenziosi di questo genere. Appena nei giorni scorsi, all’ordine del giorno c’era il riconoscimento della legittimità di ben 25 debiti fuori bilancio – per oltre 100 mila euro –. “Tutti debiti derivanti da sentenze per contenziosi sorti prima del 2015, prima dunque dell’insediamento dell’attuale amministrazione” – aveva tenuto a sottolineare il sindaco Lillo Firetto - .

Il Comune sta già pagando circa 40 milioni di euro per i debiti fuori bilancio. Ha contratto e sta pagando un mutuo trentennale. Ma da quel mutuo per pagare i 40 milioni di euro non è certamente finita perché, nel frattempo, appunto, sono stati riconosciuti altri debiti fuori bilancio per oltre 5 milioni. E ne verranno riconosciuti, inevitabilmente, altri. Si tratta di un andazzo che veramente potrebbe compromettere il tentativo, quasi disperato, di riequilibrio e risanamento delle finanze comunali. Perché i debiti da pagare non soltanto ci sono, ma aumentano. E i tagli ai trasferimenti dello Stato e della Regione sono sempre più pesanti: oltre un milione di euro in tre anni.