Richard Gere a Lampedusa, l'attore americano sostiene "Open Arms"

Ha soccorso 121 persone nel mar Mediterraneo, sono passati otto giorni e nessuna novità per la Open Arms. La Ong spagnola è, quasi certamente, ormai al corto di viveri, una situazione ai limiti dello stremo che non accenna finire. La nave si trova al centro tra Lampedusa e Malta. Al fianco dell’imbarcazione la barca a vela Astral, sono stati loro a tendere una mano alla ong spagnola.

Gli innumerevoli appelli sui social, ma anche testimonial blasonati. Infatti, a sostegno della nave umanitaria, anche l’attore statunitense, Richard Gere. L’americano è volato a Lampedusa, sotto gli occhi quasi sbigottiti degli isolani. L’artista non è passato inosservato. Una cena in un ristorante rinomato dell’isola e poi qualche scatto con i fans.

Richard Gere, questo pomeriggio, sarà al fianco della Ong Open Arms. L’americano sarà al fianco di Oscar Camprs e al direttore Riccardo Gatti. Con loro anche lo chef Rubio. L’attore ed il cuoco sono attivisti e sostenitori umanitari.

Una lanterna per Open Arms

Attivisti e isolani, per la seconda notte consecutiva, sono rimasti a dormire, avvolti nelle coperte termiche che si usano per i migranti dopo i salvataggi in mare, sul sagrato della parrocchia di San Gerlando a Lampedusa. E lo hanno fatto "per tenere accese le luci e indicare la giusta rotta e per esprimere vicinanza alle persone a bordo della Open Arms. Invitiamo quanti vogliano manifestare la propria solidarietà ai passeggeri e all'equipaggio della Open Arms ad accendere e tenere accesa una lanterna durante la notte o - hanno scritto dal Forum Lampedusa solidale - ad organizzare iniziative analoghe anche nel resto d'Italia".