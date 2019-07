Confasi: Riccardo Montalbano nominato commissario per la provincia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il presidente regionale di Confasi Scuola, Davide Lercara, ha nominato Riccardo Montalbano commissario provinciale di Agrigento. Lo stesso era già responsabile della sede sindacale di Favara. " Montalbano- spiega il presidente regionale Lercara- nei suoi tredici mesi di attività ha mostrato doti di leadership nell’aggregare differenti realtà del territorio agrigentino e in questo senso ne sono la dimostrazione l’apertura delle sedi di Favara, Burgio, Agrigento, Grotte ed Aragona". “La Confasi Sicilia - conclude- si sta radicando in poco tempo in Sicilia, grazie anche alla preparazione e competenza dei responsabili in materie fiscale previdenziale, di diritto del Lavoro e Sindacale.” A breve altri centri sindacali Confasi saranno pronti ad erogare servizi di Caf e patronato.