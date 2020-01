Riccardo Gaz sbarca su Radio Capital, sarà in onda su "TgZero"

Riccardo Gaz approda su Radio Capital. Il deejay e speaker agrigentino sarà la voce della storica trasmissione “Tg Zero”. Un’importante vetrina per una delle voci più riconosciute della città. Gaz, continuerà a dirigere il suo programma su Radio Vela, ma interverrà anche su Radio Capital. L’agrigentino sarà in onda ogni giorno dal lunedì a venerdì, dalle 18 alle 20.

In macchina, a casa ed anche in ufficio, la voce di Riccardo Gaz è tra le più riconosciute.Con le sue riflessioni e le sue gag telefoniche, la voce dello speaker radiofonico è ormai un suono familiare per migliaia di agrigentini. “E’ una collaborazione – ha detto Riccardo Gaz – che mi riempie il cuore di gioia”.