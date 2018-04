Palma di Montechiaro sempre più "smart": rete di ricarica per auto elettriche e wi-fi gratis

Firmato un protocollo d'intesa tra Enel Energia ed il Comune di Palma di Montechiaro per realizzazione di una rete di ricarica di veicoli elettrici e la partecipazione al bando Wifi4Eu che permette alle città di installare internet gratuitamente. Lo rendono noto i consiglieri comunali Salvatore Castronovo e Giovanni Scopelliti,

"Il Comune - scrivono i consiglieri in una nota - sta partecipando con un progetto per dare a tutti i cittadini o turisti nel centro di Palma di Montechiaro, precisamente Palazzo Ducale, piazza Santa Rosalia e la scalinata della Chiesa Madre, il wi-fi gratuito. Sono stati messi a disposizione dalla comunità europea 120 milioni per installare hotspot in grado di fornire l’accesso a internet senza costi per i cittadini. La Commissione europea desidera promuovere la connettività wi-fi gratuita per cittadini e visitatori in spazi pubblici come parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei in tutta Europa attraverso Wifi4Eu. Questa iniziativa si inquadra nel progetto della Commissione teso a favorire la digitalizzazione di tutta l’Europa".

Invece, con la sottoscrizione del protocollo per realizzazione rete di ricarica veicoli elettrici, valido per la durata di 8 anni, Enel Energia si impegna a garantire a proprie spese diversi servizi, tra cui, l'individuazione, congiuntamente al Comune, delle aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici ed a progettare le aree dedicate, composte dall’IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l’erogazione del servizio.