"Violenza privata e violazione di domicilio", arrestata una trentacinquenne

Deve scontare sette mesi di reclusione per le ipotesi di reato di violenza privata e violazione di domicilio, commessi a Ribera nel 2008. E’ in esecuzione di un provvedimento del tribunale che i carabinieri della tenenza cittadina hanno arrestato una trentacinquenne. Una donna che è stata posta ai domiciliari, dove dovrà, appunto, restare per scontare i sette mesi.