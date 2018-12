Distrugge un vaso di ceramica, "incastrato" dalle telecamere: è un immigrato

E' stato ripreso prima mentre sferrava un calcio a un vaso in ceramica collocato in corso Umberto, a due passi dal palazzo municipale a Ribera, e poi mentre attraversava la strada, in senso inverso. È un giovane nordafricano l’autore del danneggiamento. Le immagini dei sistemi di video sorveglianza, consegnate dal sindaco Carmelo Pace ai carabinieri della tenenza di Ribera, sono chiare.

Il sistema di videosorveglianza del Comune di Ribera ha già consentito altre volte, nel passato, di risalire ad altri atti di vandalismo contro l’arredo urbano collocato in centro.