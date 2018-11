Travolto dalla piena del fiume e disperso per ore, i carabinieri salvano un 25enne

Un pastore di 25 anni è stato salvato, dai carabinieri, dopo che era scomparso da diverse ore. Il giovane è stato, nella tarda serata di ieri, travolto dalla piena del fiume Platani, al confine fra Ribera e Cattolica Eraclea. Il venticinquenne è però riuscito a mettersi in salvo e a rifugiarsi in un casolare dove è stato - dopo le ricerche dei carabinieri durate diverse ore - trovato in ipotermia. I militari sono riusciti ad arrivare al casolare grazie ad un trattore messo a disposizione di un contadino. Il venticinquenne è stato portato in ospedale. L'uomo è tratto in salvo, dunquem dai carabinieri della tenenza di Ribera e dai militari della stazione di Cattolica Eraclea.

I carabinieri e i vigili del fuoco, stanotte, sono intervenuti anche al Resort Verdura di Sciacca per aiutare a mettere al riparo da ogni possibile rischio i circa 400 ospiti della struttura. Tutti sono stati fatti salire, in via precauzionale, nella parte alta dell'albergo.