Trattore precipita in un burrone, ferito un sessantottenne

Un uomo di 68 anni è rimasto ferito dopo un incidente che si è verificato in contrada Camemi, in territorio di Ribera. Il trattore che stava utilizzando per arare un suo appezzamento di terreno è finito in un burrone. Erano le 10,50 circa quando l'Sos è risuonato alla centrale operativa dei vigili del fuoco. In contrada Camemi sono accorsi i pompieri del distaccamento di Sciacca e i soccorritori del 118. Con un'autoambulanza, il pensionato è stato portato all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca dove, stando ai primi accertamenti sanitari, i medici non lo ritengono essere, per sua fortuna, in pericolo di vita.

Il pensionato ha riportato diverse ferite e traumi. I pompieri del distaccamento di Sciacca hanno recuperato il trattore che è finito nel burrone.