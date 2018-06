Trafficante (Unsic): "Trivellazioni nel Platani sono follia che va fermata"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Trivellare a ridosso della Riserva Naturale Foce del Fiume Platani è una follia che va fermata immediatamente, e quanto dichiara il consigliere esponente Sindacale dell`Unsic Territoriale Ribera Stefano Trafficante, sarebbe un danno enorme per il nostro territorio, soprattutto questa zona non deve essere violata e saccheggiata, ma rimanere un sito naturalistico di incomparabile bellezza da sfruttare ai fini turistici

in un sito così prezioso, un’area a monte della foce del fiume Platani, Sito di importanza comunitaria (Sic) protetto dalla Comunità europea,

un territorio, dunque continua il Sindacalista, che merita assoluta protezione in quanto considerato tra i più fertili della provincia agrigentina proprio perché interessato da colture intensive di alta qualità tra le quali:

la pregiata Arancia di Ribera che di recente ha ottenuto

– il riconoscimento di Arancia a Denominazione di Origine Controllata (D.O.P.). E poi ancora le Olive della varietà “Biancolilla”, (I.G.P.) e la famosissima “Fragolina di Ribera”, riconosciuta anche come Presidio Slow Food.

Da come si apprende La Società “General Mining Research Italy” al momento non ha ancora ottenuto l’autorizzazione a trivellare a ridosso della Riserva Naturale Orientata “Foce del Fiume Platani” per la mancanza del VIA, la battaglia dunque non e’ finita, il mio auspicio, conclude Trafficante, è che il Governo Regionale si mobiliti per fermare al piu presto questa follia.