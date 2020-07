"Tentato omicidio e tentata rapina": 26enne riberese a giudizio

La Procura della Repubblica di Sciacca ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato - per tentato omicidio e tentata rapina - a carico di Sandro Andreatto, 26 anni, di Ribera. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. Il primo fatto contestato è del 2 gennaio scorso quando avrebbe colpito un giovane con uno strumento da punta e da taglio alla gola. Tutto pare che sia avvenuto per futili motivi. Il secondo fatto è del 5 febbraio quando, con il volto coperto e pistola in pugno (poi risultata essere a salve) avrebbe tentato una rapina in una tabaccheria. La rapina è andata a vuoto per l'intervento del titolare che lo ha messo in fuga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, Alberto Davico, ha accolto la richiesta dei sostituti procuratori Michele Marrone e Christian Del Turco ed ha fissato l'inizio del processo per il 16 settembre prossimo.