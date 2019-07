Incidente sulla statale 115: scontro fra 4 auto, 5 feriti in ospedale

Cosa abbia provocato l’incidente stradale è ancora al vaglio dei poliziotti della Stradale. Agenti di Agrigento e di Sciacca, tutti coordinati dal vice questore Andrea Morreale, che ieri studiavano e provavano a ricostruire la dinamica del maxi scontro – avvenuto lungo la strada statale 115 – fra quattro veicoli. Cinque le persone che sono rimaste ferite a causa di questo incidente che ha avuto come teatro il bivio Verdura, tra Ribera e Sciacca. Fra i feriti anche un bambino di meno di 10 anni e una ragazza di 28 anni che è risultata essere quella più grave.

A sbattere, per cause che sono appunto ancora in corso d’accertamento, sono state: una Volkswagen Golf, una Fiat Punto, una Skoda e una Fiat Stilo). A riportare le ferite più gravi la ventottenne agrigentina che era alla guida della Golf. I medici del pronto soccorso le hanno diagnosticato un trauma cranico ed è stata ricoverata all'ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Non è, però, per sua fortuna, in pericolo di vita. Ricoverato nel reparto di Pediatria dello stesso ospedale anche un bambino, di poco meno di 10 anni, che viaggiava sulla Fiat Punto guidata dalla madre che è risultata essere fra i feriti lievi. Per il piccolo nulla di preoccupante. I medici hanno scelto di tenerlo, qualche ora, sotto costante controllo. Lievissimi traumi per gli altri tre viaggiatori, tutti medicati e dimessi dal nosocomio saccense.