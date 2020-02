"Quei tre ovuli di cocaina avrebbero fruttato 4 mila euro", scattano due arresti

Sono stati trovati in possesso, mentre erano su un'autovettura che è stata fermata per un controllo lungo la statale 115, di tre grossi ovuli di cocaina. Sono due i tunisini - di 35 e 34 anni - già noti alle forze dell'ordine che sono stati arrestati dai carabinieri della tenenza di Ribera.

I due viaggiavano in direzione Agrigento e all'Alt dei militari dell'Arma hanno tentato di disfarsi della sostanza stupefacente gettandola dal finestrino dell’auto ancora in corsa. Tentativo risultato inutile in quanto i militari, avvezzi a questo tipo di manovre, hanno immediatamente ritrovato la sostanza poco distante dell’auto fermata.

La sostanza, che sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato quasi 4.000 euro è stata sequestrata. Per i due tunisini, cosi come disposto dalla locale Procura della Repubblica di Sciacca, è scattato l'arresto e sono stati posti ai domiciliari.