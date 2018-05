"Trovati in possesso di droga", arrestati due giovani

Due persone sono state arrestate e una terza è stata denunciata alla Procura. Sono bastate poche ore di controlli massicci e capillari, da parte dei carabinieri della tenenza di Ribera, per arrivare a questi risultati. Durante la notte, è stato arrestato un algerino di 27 anni che - in pieno centro - sarebbe stato trovato in possesso di droga. L'immigrato era in compagnia di un egiziano, la cui posizione risulta essere adesso ancora al vaglio.

I militari, insospettiti dall’atteggiamento guardingo dell'immigrato, hanno deciso di pedinarlo. Lo straniero, poco prima di essere perquisito, - hanno ricostruito dal comando provinciale dell'Arma - ha cercato di disfarsi di alcune dosi di hashish dal peso di circa 25 grammi. "Roba" subito rinvenuta e sequestrata dai carabinieri. Contestualmente, i militari hanno bloccato due giovani che avevano poco prima ricevuto - stando sempre alla ricostruzione ufficiale del comando provinciale dei carabinieri di Agrigento - alcune dosi proprio dall’algerino. Katit Fares, 27enne, è stato arrestato, in flagranza, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Poche ore prima, sempre i carabinieri della tenenza di Ribera, hanno arrestato il ventitreenne Sandro Andreatto. I militari hanno fatto un controllo nell'abitazione del giovane che - secondo quanto è stato reso noto dal comando provinciale - sarebbe stato trovato "in possesso di 20 grammi di hashish e di un bilancino di precisione, alcuni flaconi di metadone, denaro e un piccolo involucro con 2 grammi circa di eroina". Il giovane è stato posto - su disposizione dell'Autorità giudiziaria - ai domiciliari

I controlli per prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti andranno avanti anche nei prossimi giorni. E non soltanto a Ribera, ma su tutto il territorio provinciale.