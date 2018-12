"Nascondeva hashish e cocaina nel vano motore", arrestato un operaio

Nascondeva un chilo di hashish e 50 grammi di cocaina all'interno del vano motore. Un cinquantenne tunisino, regolare sul territorio italiano, è stato arrestato stanotte dai carabinieri della tenenza di Ribera. Avrebbe dovuto essere un semplice, ordinario, posto di controllo quello che è stato realizzato dai militari dell'Arma lungo la statale 115. Quando la macchina - guidata dal tunisino operaio - è stata fermata, i carabinieri, come al solito, hanno chiesto i documenti dell'automobilista e del mezzo. Il cinquantenne si sarebbe però rivelato decisamente nervoso e insofferente. Motivi per i quali i carabinieri hanno deciso per un'immediata perquisizione.

Quando gli è stato chiesto di aprire il portabagagli, l'uomo si sarebbe ulteriormente agitato. Chiaro, anzi chiarissimo, per i carabinieri il fatto che l'extracomunitario stesse nascondendo qualcosa. Ed è proprio durante l'accurata perquisizione che i militari dell'Arma della tenenza di Ribera sono riusciti a scovare la "roba" all'interno del vano motore.

Complessivamente, i carabinieri hanno sequestrato un chilo di hashish e 50 grammi di cocaina. Sostanza stupefacente che è stata ritenuta essere indirizzata alle piazze di spaccio di Ribera, perché proprio in quella città il tunisino cinquantenne risiede. Dopo le formalità di rito dell'arresto, il cinquantenne è stato portato alla casa circondariale di Sciacca.