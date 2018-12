"Il sogno di Gabriel", sono stati raccolti poco più di 103 mila euro

Sono stati raccolti oltre 103 mila euro. La mobilitazione generale per aiutare il piccolo Gabriel - il piccino di 4 anni affetto da una malattia rara: la sindrome di "Arnold Chiari 1" - sta facendo in modo che ci si avvicini all'obiettivo di 150 mila euro. Soldi necessari per un lungo viaggio e per il complicato intervento in un ospedale di New York.

Anche Ennio Doris, presidente di banca Mediolanum, ha offerto 50 mila euro. Tutti i riberesi hanno contribuito, i soldi finiscono nel conto dell’associazione “Il sogno di Gabriel”.