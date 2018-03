"E' socialmente pericoloso", scatta la sorveglianza speciale per 28enne

A un ventottenne di Ribera, nei giorni scorsi, la polizia di Stato ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre e mesi sei. Decreto emesso dal tribunale di Agrigento a carico di A. C. L’emissione del provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria è giunta in accoglimento di un’articolata proposta avanzata dal questore di Agrigento nelle quali veniva evidenziata l’attualità della pericolosità sociale.

A. C., sebbene gravato dalla misura di prevenzione meno afflittiva dell’avviso orale irrogato dal questore di Agrigento, non avrebbe modificato il tenore dei comportamenti fino tenuti, ma si sarebbe reso autore di ulteriori episodi per i quali veniva ripetutamente denunciato e anche tratto in arresto dall'Arma.

"Ad avvalorare il prospetto accusatorio, formulato nella proposta di applicazione della misura di prevenzione elaborata dalla divisione polizia Anticrimine, le numerose e documentate - scrivono dalla Questura - frequentazioni del giovane con pregiudicati".