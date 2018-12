Cotton day, i volontari ripuliscono Seccagrande dalle plastiche

Questa mattina una squadra di volontari del WWF Sicilia Area Mediterranea si è presentata all’anteprima del Cotton Day per pulire la spiaggia di Seccagrande, a Ribera, dove ogni anno si svolge questa manifestazione per ricordare il medico Pietro Cottone, socio WWF, igienista e ambientalista.

Sono statri raccolti diversi quintali di plastiche e, con la collaborazione della RiberAmbiente, grazie all’amministratore Antonino Lo Brutto, saranno ritirati subito dopo Capodanno.

Con l’aiuto dell’operatore Salvatore Pollicino, in attesa del ritiro, i sacchi sono stati collocati sotto il lungomare. A mezzogiorno circa, inoltre, un centinaio di persone, con in testa Franco Millefiori, organizzatore del Cotton Day, animate da spirito goliardico, si sono presentate per il rituale bagno di San Silvestro.

Anche Domenico Macaluso, responsabile scientifico – settore mare – del WWF Mediterraneo e coideatore del Cotton Day, si era presentato però alle 10 del mattino per ripulire l’arenile con il gruppo di volontari. A questi si sono associati sin dall’inizio due “nuotatori”, Onofrio Musso e Gaetano Stella, per formare una squadra operativa, insieme al responsabile del gruppo attivo del WWF di Sciacca, Salvatore Mugnai.

Per Giuseppe Mazzotta, presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, “l’evento è stato un successo in quanto sono state eliminate le plastiche dall’arenile. Plastiche che sarebbero ritornate in mare ad alimentare il circolo vizioso dell’inquinamento invisibile, causato dalle micro particelle, per rientrare nel ciclo alimentare. Al fine di rendere più partecipe la popolazione locale sarebbe stato utile migliorare la comunicazione.