Scontro fra due auto nei pressi di Ribera: sei feriti: grave un giovane

Sei persone sono rimaste ferite in un incidente sulla strada statale 386, che si trova tra Ribera e la statale 115 per il bivio Verdura. I mezzi coinvolti sono un'Audi A3, con il solo conducente a bordo, e una Alfa Romeo Giulietta, su cui viaggiavano cinque giovani diretti a Sciacca per trascorrere il sabato notte.

Per liberare alcuni dei feriti rimasti incastrati è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Tutti e sei sono stati trasportati negli ospedali e Ribera e Sciacca. Hanno riportato varie fratture. Uno dei giovani è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. I carabinieri si stanno occupando delle indagini.