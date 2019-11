Esce di casa e non ritorna più: è scomparso un medico 83enne, l'appello dei familiari

Lo cercano i familiari, amici e conoscenti e lo cercano anche i carabinieri. Da ieri mattina, quando era uscito - alle 8 circa - per andare a prendere un caffè, non si hanno più notizie di Liborio Gambino, 83 anni, medico in pensione di Ribera. Anche sui social rimbalzano - in tutta la provincia - gli appelli dei familiari del medico scomparso.

"Lo stanno cercando in molti, anche i carabinieri, ma non si trova ... era con la vecchia Mercedes blu - scrive la figlia del medico Marilena Gambino - . Per favore, aiutatemi se potete diffondete questa notizia in modo che se qualcuno lo ha visto ci dia notizie". Sui social, l'appello della figlia e di altri familiari viene sistematicamente condiviso. In tanti coloro che stanno provando a diffondere la notizia per aiutare - virtualmente o concretamente - le ricerche dell'anziano medico.

Chiunque avesse notizie o pensasse d'aver visto l'anziano si metta, immediatamente, in contatto con le forze dell'ordine: con i carabinieri della tenenza di Ribera nello specifico.