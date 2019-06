"Scippava donne anziane", identificato il delinquente: è un romeno

E' stato identificato, dai carabinieri della tenenza di Ribera, il giovane che avrebbe messo a segno degli scippi in danno di anziane che camminavano per strada. Si tratta di un romeno, residente in città. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. I militari dell'Arma hanno anche recuperato la refurtiva che il giovane, a quanto pare, teneva in casa aspettando di poter piazzare al miglior offerente. Nell'arco di una settimana, a Ribera, si erano registrati due scippi di collane ad altrettante donne sorprese nel centro storico.

Determinanti le testimonianze delle ultime due anziane che sono state scippate.