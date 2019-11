Rapina e scippo ai danni di anziane, 32enne condannato a 4 anni e 8 mesi

Una rapina e uno scippo ai danni di anziane di Ribera erano contestati a Gioni Cepriaga, di 32 anni, romeno, che è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Sciacca, Alberto Davico. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato e dunque l'imputato, che si trova agli arresti domiciliari, ha beneficiato dello sconto di un terzo della pena. Imputata, per ricettazione, anche la compagna di Cepriaga, Suzana Silion, di 28 anni, che si trova pure ai domiciliari, che avrebbe venduto a un compro oro per 450 euro una collana provento dello scippo. È stata condannata a 2 anni e 4 mesi. Durante la rapina, per portare via una collana, Cepriaga avrebbe sferrato all'anziana un colpo dietro alla nuca, cagionandole abrasioni al collo e uno stato ansioso con prognosi di 5 giorni.