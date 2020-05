"Demolita" la centrale di spaccio, scatta la retata: eseguite 11 misure cautelari

Undici misure cautelari - arresti domiciliari e obblighi di dimora - sono stati notificati fra Ribera e Sciacca. L'inchiesta è incentrata su un presunto vasto giro di sostanze stupefacenti proprio in quell'area. La Procura ha chiesto le misure e il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca ha firmato i provvedimenti.

Quella che sarebbe stata smantellata è una sorta di centrale di spaccio che era stata messa su a Ribera e che, attraverso più canali, riforniva di stupefacenti tutto il circondario.

L'operazione antidroga non è passata inosservata, né avrebbe potuto, visto che le pattuglie dei carabinieri - con tanto di unità cinofile al seguito - hanno agito a sirene accese e in volo c'era perfino un elicottero dell'Arma. Suono di sirene ed elicottero che hanno subito catturato l'attenzione di tutti coloro che vivono proprio in quella porzione della provincia.

Le misure cautelari sarebbero state già tutte eseguite.

