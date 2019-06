Sbarcano a Ribera e riescono a dileguarsi: è "caccia" all'uomo per i carabinieri

Un'imbarcazione di legno è stata trovata, dai carabinieri, in contrada Piana Grande a Ribera. Si tratta di quelle che vengono utilizzate dai migranti per le traversate della speranza. La barca è stata sequestrata ma degli extracomunitari non è saltata fuori nessuna traccia.

Pare - ma sono indiscrezioni raccolte dai militari dell'Arma che stanno effettuando le ricerche in tutta la zona - che a sbarcare, stamattina. siano stati quattro, forse cinque, immigrati. Le ricerche sono appunto ancora in corso.