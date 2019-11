Sbarco "fantasma" a Seccagrande, i carabinieri bloccano sette tunisini

Sono riusciti ad arrivare fino a Seccagrande, località balneare di Ribera. Sette immigrati - verosimilmente tunisini - sono stati bloccati, per strada, dai carabinieri. Non c'è certezza al momento, ma altri extracomunitari potrebbero essersi già allontanati, provando - di fatto - a far perdere ogni loro traccia. Le ricerche sono in corso, in maniera capillare, in tutta l'area. Diverse le pattuglie dei militari dell'Arma della locale tenenza dislocate per strada.

Era da tempo che, nell'Agrigentino, non si registravano sbarchi silenziosi di questo genere: sbarchi "fantasma".