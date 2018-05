Svuotati i serbatoi degli autocompattatori, spariscono 300 litri di gasolio

Hanno rubato, svuotando i serbatoi degli autocompattatori posteggiati, 300 litri di gasolio. Malviventi in azione, durante la notte, nell'isola ecologica della "Sogeir" di Ribera. A fare la scoperta sono stati i responsabili che subito hanno lanciato l'allarme e chiamato i carabinieri. I militari dell'Arma della tenenza cittadina sono subito accorsi all'isola ecologica e non hanno potuto far altro che constatare il furto, raccogliere la denuncia contro gli ignoti e avviare le indagini.

L'attività investigativa è, inevitabilmente, indirizzata ad individuare gli autori del furto.