Rissa a colpi di bottiglia all'uscita del bar, tre persone in ospedale

Rissa, a colpi di bottiglia, all'uscita di un bar. Ad affrontarsi, dopo una accesa discussione, sono stati tre tunisini. Tutti e tre sono finiti, a causa delle ferite riportate dalle bottigliate, al pronto soccorso dell'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera. In corso Umberto I, fra il Municipio e la chiesa Madre, sono intervenuti i carabinieri della tenenza cittadina che hanno formalizzato le denunce.

A quanto pare, dopo i primi concitati momenti, altri migranti sarebbero intervenuti per sedare il tafferuglio creato dai tre. Non è stato però semplice, tant'è che ad un certo punto quanto si stava verificato in corso Umberto I è sembrata una vera maxi rissa.

Pare che la diatriba iniziale fra i tre tunisini sia divampata per motivi futili, forse addirittura perché sarebbero stati alticci.