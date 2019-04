"Ricettazione", deve scontare due anni: arrestato trentenne ricercato

Deve scontare due anni di detenzione domiciliare. E’ durante un posto di blocco che i carabinieri della tenenza di Ribera, nelle ultime ore, hanno rintracciato un romeno trentatreenne che risultava essere ricercato. I militari dell’Arma, non appena hanno identificato l’uomo, hanno eseguito il provvedimento e dopo le formalità di rito, Adrian Florian Muraru è stato accompagnato nella sua abitazione dove dovrà, appunto, restare in regime di detenzione domiciliare per ricettazione. Il fatto sarebbe stato commesso a Ribera nel febbraio dello scorso anno.